У ДТЕК заявили про другий за добу російський удар по їхньому об’єкту

Російські військові вдруге за добу атакували об’єкт ДТЕК, повідомили у пресслужбі компанії.

«Росія атакувала нашу фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Під час удару чергові працівники були в укритті – ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

За даними компанії, це вже третя російська масштабна атака по цій фабриці за півтора місяці. «Обладнання – в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати», – зазначили там.

Вранці 8 жовтня у ДТЕК заявили, що російські сили атакували теплову електростанцію компанії. «За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу», – йшлося в повідомленні.

Також, додали в компанії, серйозно пошкоджене обладнання ТЕС.

За даними ДТЕК, від початку повномасштабного вторгнення Росії її теплоелектростанції зазнавали обстрілів понад 200 разів.

Читайте також: Військові РФ за добу здійснили понад 26 атак на українську енергетику – Міненерго

Зокрема, в серпні компанія заявляла про ураження чотирьох своїх енергетичних об’єктів на Одещині.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.