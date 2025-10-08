Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

У ДТЕК заявили про другий за добу російський удар по їхньому об’єкту

За даними компанії, це вже третя російська масштабна атака по цій фабриці за півтора місяці (архівне фото)
За даними компанії, це вже третя російська масштабна атака по цій фабриці за півтора місяці (архівне фото)

Російські військові вдруге за добу атакували об’єкт ДТЕК, повідомили у пресслужбі компанії.

«Росія атакувала нашу фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Під час удару чергові працівники були в укритті – ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

За даними компанії, це вже третя російська масштабна атака по цій фабриці за півтора місяці. «Обладнання – в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати», – зазначили там.

Вранці 8 жовтня у ДТЕК заявили, що російські сили атакували теплову електростанцію компанії. «За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу», – йшлося в повідомленні.

Також, додали в компанії, серйозно пошкоджене обладнання ТЕС.

За даними ДТЕК, від початку повномасштабного вторгнення Росії її теплоелектростанції зазнавали обстрілів понад 200 разів.

Читайте також: Військові РФ за добу здійснили понад 26 атак на українську енергетику – Міненерго

Зокрема, в серпні компанія заявляла про ураження чотирьох своїх енергетичних об’єктів на Одещині.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG