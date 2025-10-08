ДТЕК: Росія вдарила по тепловій електростанції, двоє працівників поранені

Росія атакувала теплову електростанцію компанії ДТЕК, повідомила пресслужба вранці 8 жовтня.

«За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Також, додає компанія, серйозно пошкоджене обладнання ТЕС. Тривають роботи з усунення наслідків.

За даними ДТЕК, від початку повномасштабного вторгнення Росії її теплоелектростанції зазнавали обстрілів понад 200 разів.

Зокрема, в серпні компанія заявляла про ураження чотирьох своїх енергетичних об’єктів на Одещині.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



