ДТЕК: Росія вдарила по тепловій електростанції, двоє працівників поранені

Росія атакувала теплову електростанцію компанії ДТЕК, повідомила пресслужба вранці 8 жовтня.
«За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.
Також, додає компанія, серйозно пошкоджене обладнання ТЕС. Тривають роботи з усунення наслідків.
За даними ДТЕК, від початку повномасштабного вторгнення Росії її теплоелектростанції зазнавали обстрілів понад 200 разів.
Зокрема, в серпні компанія заявляла про ураження чотирьох своїх енергетичних об’єктів на Одещині.
Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
