Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

ДТЕК: Росія вдарила по тепловій електростанції, двоє працівників поранені

За даними ДТЕК, від початку повномасштабного вторгнення Росії її теплоелектростанції зазнавали обстрілів понад 200 разів (фото ілюстраційне)
За даними ДТЕК, від початку повномасштабного вторгнення Росії її теплоелектростанції зазнавали обстрілів понад 200 разів (фото ілюстраційне)

Росія атакувала теплову електростанцію компанії ДТЕК, повідомила пресслужба вранці 8 жовтня.

«За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Також, додає компанія, серйозно пошкоджене обладнання ТЕС. Тривають роботи з усунення наслідків.

За даними ДТЕК, від початку повномасштабного вторгнення Росії її теплоелектростанції зазнавали обстрілів понад 200 разів.

Читайте також: Військові РФ за добу здійснили понад 26 атак на українську енергетику – Міненерго

Зокрема, в серпні компанія заявляла про ураження чотирьох своїх енергетичних об’єктів на Одещині.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG