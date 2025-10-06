Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Філашкін: частина Донеччини знеструмлена через російські обстріли

Ілюстраційне фото. Прифронтова Костянтинівка, Донецька область, вересень 2025 року
Ілюстраційне фото. Прифронтова Костянтинівка, Донецька область, вересень 2025 року

Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 6 жовтня.

«Частина населених пунктів знеструмлені. Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової», – заявив він.

За словами Філашкіна, Росія намагається зробити життя на Донеччині якомога складнішим «і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період».

Він повторив свій заклик до цивільних евакуюватися.

Раніше компанія «ДТЕК Донецькі електромережі» повідомила, що з 29 вересня по 5 жовтня її фахівці з дозволу військових відремонтували низку пошкоджень мереж та повернули енергопостачання жителям 34 населених пунктів області.

Читайте також: Обленерго: війська РФ вночі поцілили в енергетичний об’єкт на Чернігівщині

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG