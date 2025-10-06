Філашкін: частина Донеччини знеструмлена через російські обстріли

Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 6 жовтня.

«Частина населених пунктів знеструмлені. Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової», – заявив він.

За словами Філашкіна, Росія намагається зробити життя на Донеччині якомога складнішим «і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період».

Він повторив свій заклик до цивільних евакуюватися.

Раніше компанія «ДТЕК Донецькі електромережі» повідомила, що з 29 вересня по 5 жовтня її фахівці з дозволу військових відремонтували низку пошкоджень мереж та повернули енергопостачання жителям 34 населених пунктів області.

Читайте також: Обленерго: війська РФ вночі поцілили в енергетичний об’єкт на Чернігівщині

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



