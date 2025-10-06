Терехов: прийдешня зима буде «найважчою» для Харкова за роки війни

Російські атаки останніми днями знищили дві трансформаторні підстанції, які живили Харків, повідомив мер міста Ігор Терехов 6 жовтня.

«Це серйозний удар по потужностях АТ «Харківобленерго». І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни», – заявив він.

Водночас, за даними мера, якщо вночі без електрики залишалися близько 22 тисяч абонентів, зараз їх близько 3,5 тисяч. Терехов уточнив, що цього вдалося досягти завдяки роботі енергетиків «Обленерго» та комунальних служб Харкова.

Міський голова застеріг, що Росія не зупинить атаки й «будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями».





«І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього», – додав міський голова.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







