Обленерго: війська РФ вночі поцілили в енергетичний об’єкт на Чернігівщині

Російські війська вночі поцілили в енергетичний об’єкт на Чернігівщині, повідомила пресслужба «Чернігівобленерго».

«Вночі ворог обстрілював Ічнянщину. На жаль, знову маємо влучання в енергетичний об’єкт. Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння – робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання», – йдеться у повідомленні.

За даними «Чернігівобленерго», восійські військові в ніч проти 4 жовтня завдали удару дронами по Чернігівщині й пошкодили одразу кілька важливих об’єктів електропостачання. За повідомленням, аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів.

Наступної ночі противник знову атакував Чернігівщину. В області продовжують діяти графіки відключення електроенергії, а Міненерго назвало ситуацію складною.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.