На Чернігівщині через удари РФ пошкоджені важливі об’єкти електропостачання – влада

Рятувальники гасять пожежу після російського удару по критичній інфраструктурі на Чернігівщині, 15 вересня 2025 року
Російські військові в ніч проти 4 жовтня завдали удару дронами по Чернігівщині й пошкодили одразу кілька важливих об’єктів електропостачання, повідомило «Чернігівобленерго».

За повідомленням, аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів.

«Енергетики приступили до перезаживлення. У той же час в області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання (ГПВ). Сьогодні його принцип передбачає відключення три через три (три години світло у черги є і три – немає). Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. Більше того – сподіваємось, що не в пікові години відключення будуть навіть полегшені», – йдеться в повідомленні.

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що російські війська вночі також завдали удару по об’єкту інфраструктури у місті Чернігові, і зараз рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

