Частина Донеччини знеструмлена через російські обстріли – ОВА

Частина Донецької області знеструмлена внаслідок російських обстрілів, повідомив ввечері 3 жовтня очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зокрема, за його словами, без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська.

«Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика», – написав Філашкін у телеграмі.

За його словами, як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці відновлять електропостачання.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.