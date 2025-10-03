Сили РФ атакували Україну 35 ракетами та 381 дроном – Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 3 жовтня російські військові завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом використавши 416 засобів повітряного нападу, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За цими даними, сили РФ застосували:

– 381 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із шести напрямків у Росії;

– сім балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

– 21 крилату ракету «Іскандер-К»;

– сім керованих авіаційних ракет Х-59/69.

«Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектора) в Харківській та Полтавській областях. Також унаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області. За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 320 повітряних цілей: 303 ворожі БпЛА; 12 крилатих ракет Іскандер-К; п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69», – ідеться в повідомленні.

Попри роботу ППО, зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях, додали в Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.