У Запорізькому районі через удари РФ поранені двоє цивільних – Федоров

Російські військові чотирма фугасними авіабомбами та FPV-дронами атакували Комишуваську та Кушугумську громади в Запорізькому районі, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«50-річна жінка та 29-річний чоловік зазнали поранень унаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Вибуховою хвилею та уламками зруйновано гараж, сталася пожежа – згоріла вщент автівка. Лікарі надають усю необхідну допомогу постраждалим», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.