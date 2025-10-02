Російські обстріли: влада 6 прифронтових областей повідомляє про постраждалих за добу

Через російські обстріли напередодні є постраждалі в низці прифронтових областей, повідомляє місцева влада. За даними голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, армія РФ атакувала 30 населених пунктів, в тому числі Херсон.

Пошкоджень зазнали критична та соціальна інфраструктура, житлові квартали, багатоповерхівка, приватні будинки, приватний автомобіль та мопед.

«Через російську агресію дві людини загинули, ще чотири – дістали поранення», – заявив Прокудін.





Голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив про російські удари по шести населених пунктах регіону протягом доби:

«Внаслідок обстрілу в м. Балаклія загинула 88-річна жінка, постраждали 15 людей, зокрема гострої реакції на стрес зазнала 4-річна дівчинка».

Пошкодження та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури зафіксовані в Куп’янському та Ізюмському районах.

Протягом доби внаслідок російських обстрілів постраждали четверо жителів Донецької області, заявив голова області Вадим Філашкін. За даними ОВА, поранені зазнали троє жителів Дружківки і один цивільний у Олексієво-Дружківці.

Голова Одеської області Олег Кіпер повідомив про нічну повітряну атаку Росії, через яку зазнав пошкоджень об’єкт транспортної інфраструктури.

«На жаль, один працівник отримав уламкові поранення. Йому надано медичну допомогу. Також пошкоджено дах та скління приватного будинку, постраждала ще одна людина», – заявив він.

У області зафіксували перебої з електропостачанням, на ранок без світла залишаються 46,6 тисяч споживачів.

Читайте також: У Повітряних силах попередили, що нічна атака РФ триває і зранку

Через російську атаку на Васильківський район у Запорізькій області поранений 73-річний чоловік, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Загалом російські війська завдали 587 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. ОВА отримала 13 повідомлень про пошкодження будинків та господарчих споруд.

Також кілька людей постраждали в Сумській області, повідомляє обласна військова адміністрація:

у Сумській громаді через атаку БпЛА поранена 52-річна жінка

у Бездрицькій громаді удар дрона поранив 66-річну жінку

у Шалигинській громаді через удар FPV-дроном поранено 55-річного чоловіка

Загалом протягом попередньої доби російські війська здійснили 118 обстрілів по 43 населених пунктах в 21 територіальній громаді області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

У Дніпропетровській області російські атаки спричинили пошкодження в Нікопольському та Синельниківському районах, заявив очільник області Сергій Лисак. За його даними, ніхто з цивільних не постраждав.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



