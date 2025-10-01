У Балаклії число постраждалих від удару РФ зросло до 9 – ДСНС

У Балаклії на Харківщині до дев’яти зросла кількість постраждалих через російський ракетний удар, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні ввечері ворог завдав удару по центральній частині міста Балаклія. Ракета влучила в землю біля житлової п’ятиповерхівки. У результаті вибуху сталася пожежа: горіли квартира на 5-му поверсі будинку і легкові автомобілі. За попередніми даними, загинула 70-річна жінка, ще 9 осіб постраждали», – йдеться в повідомленні.

Раніше було відомо про загиблу і п’ятьох потерпілих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.