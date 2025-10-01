ОВА: сили РФ завдали ракетного удару по Балаклії – є загибла, п’ятеро людей постраждали

Російські війська завдали ракетного удару по місту Балаклія – загинула жінка, ще п’ятеро постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка. Поранень дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих було шпиталізовано. Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка», – написав він у телеграмі.



За попередньою інформацією, було влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком – спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



