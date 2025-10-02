Російські військові завдали ударів по залізничній інфраструктурі в Одесі та на Сумщині – міністр

Російські військові вночі 2 жовтня атакували залізничну інфраструктуру на півдні та півночі України, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

«Сьогодні вночі Росія завдала масованого обстрілу по депо «Укрзалізниці» в Одесі. Уламкових поранень зазнав машиніст потяга. Йому надається вся необхідна допомога.

Також були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема в Конотопі. Поїзди зупинялися на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок – усі продовжили рух, контактна мережа заживлена.

Через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою. Робимо все, щоб навіть такі масовані атаки не зупиняли українські транспортні артерії», – написав міністр.

Кулеба додав, що «Росія щодня намагається зруйнувати одну із основ української стійкості – нашу інфраструктуру, яка тримає країну разом».

За повідомленням ДСНС, в Одесі постраждав не лише співробітник «Укрзалізниці», а й житель приватного будинку.

«Внаслідок влучань рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла в депо «Укрзалізниці». Також було пошкоджено дах та скління приватного житлового будинку. Від ДСНС залучалися 13 одиниць техніки та 54 вогнеборці, від Асоціації добровільних пожежників України – одна одиниця техніки та чотири чоловіка особового складу, від «Укрзалізниці» – один пожежний потяг», – інформують рятувальники.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.