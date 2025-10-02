У Бучі через удар дрона по санаторію поранений чоловік – влада

Унаслідок російського повітряного удару по санаторію в Бучі, який не працював, поранений 50-річний чоловік, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

«У чоловіка уламкове поранення правої гомілки. Наразі він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна допомога надається», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням ДСНС, уночі 2 жовтня в Бучі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа двоповерхової будівлі санаторію, пожежу ліквідовано о 02:13 на площі 600 квадратних метрів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.