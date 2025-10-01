Після удару РФ на Чернігівщині запровадили графік погодинного відключення світла

На Чернігівщині запровадили графік погодинного відключення світла, повідомляє «Чернігівобленерго».

«Через масований удар, який ворог здійснив сьогодні близько 16:00, були уражені важливі енергетичні об’єкти, що спричинило системну аварію в мережі і призвело до відключення одразу 307 тисяч споживачів у кількох районах області. На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми змушені вдатися до крайніх заходів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у графіку будуть задіяні одразу чотири черги – три години через шість (три години зі світлом і шість годин без світла).



Голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус зазначив, що ситуація – складна, і закликав всіх економити електроенергію.



«Лікарні, обʼєкти ЖКГ, заклади соціальної сфери – переходять на генератори. Запас пального є. Підсилюємо, де витрати великі. Транспорт по Чернігову – запускаємо більше автобусів. Щодо водопостачання – підприємства задіюють альтернативні джерела для роботи обладнання. Де потужностей не вистачить – буде підвезення питної води», – написав він у телеграмі.

Раніше місцева влада Чернігівщини повідомляла, що в частині області зникло електропостачання через російський удар у сусідній області.

За даними Міненерго, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру на Київщині, через удар БпЛА без електропостачання залишаються жителі Київської та Чернігівської областей.

Читайте також: Близько 30 тисяч абонентів залишилися без світла через атаку РФ по Ніжину – влада

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.