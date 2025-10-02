На Сумщині після атаки РФ повністю відновили електропостачання – Свириденко

На Сумщині після атаки РФ повністю відновили електропостачання, повідомила у телеграмі прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що у Сумській області через атаку РФ по енергооб’єктах Конотопський та Шосткинський райони були частково без світла.

За її словами, у сусідній Чернігівській області продовжується відновлення енергомереж – в окремих районах розгортаються пункти незламності, у Славутичі постачання відновлене на обʼєктах критичної інфраструктури – енергетики працюють, щоб заживити місто повністю.

Напередодні російські війська атакували енергетичну інфраструктуру на Київщині. Внаслідок удару БПЛА без електропостачання залишилися жителі Київської та Чернігівської областей.

Ввечері 1 жовтня на Чернігівщині запровадили графік погодинного відключення світла. Сьогодні «Чернігівобленерго» запровадило додаткові відключення споживачів понад встановлений графік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.