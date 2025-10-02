На Чернігівщині запроваджують додаткові відключення світла

«Чернігівобленерго» запроваджує додаткові відключення споживачів понад встановлений графік погодинного відключення електропостачання, який запровадили через атаки РФ по енергооб’єктах.

«Сьогодні ситуація в енергосистемі не покращилася, а навпаки. Вимушені констатувати, що навіть з урахуванням введених обмежень електропостачання, мережі перевантажені. Їхньої потужності недостатньо для одномоментного забезпечення електрикою навіть тієї невеликої кількості споживачів, яку ми передбачили Графіком погодинних відключень (ГПВ). Для недопущення знеструмлення усіх 100% абонентів області товариство вимушене виконувати додаткові відключення», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в соцмережах.

Крім того, «Чернігівобленерго» попереджає, що в області відключатиметься і частина тих споживачів, які у ГПВ не заведені.

Напередодні російські війська атакували енергетичну інфраструктуру на Київщині. Внаслідок удару БПЛА без електропостачання залишилися жителі Київської та Чернігівської областей.

Ввечері 1 жовтня на Чернігівщині запровадили графік погодинного відключення світла.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.











