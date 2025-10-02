«Укренерго»: через атаки РФ є знеструмлення, найскладніша ситуація – на Сумщині й Чернігівщині

Через удари російських дронів в кількох областях України на ранок 2 жовтня є знеструмлені споживачі, повідомляє оператор енергосистеми «Укренерго».

«Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи уже розпочались. В пріоритеті – заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Міненерго не виключає можливість ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС через знеструмлення

Компанія фіксує зростання споживання електроенергії – на ранок четверга воно було на 2,1% вищим, ніж в цей же час напередодні. Причиною називають утримання хмарної погоди з опадами майже по всій Україні, а також суттєве зниження температури у більшості регіонів:

«Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі».

«Укренерго» вказує на збереження потреби в ощадливому споживанні електроенергії. Компанія просить не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у з 10 години до 22:00.





Напередодні російські війська атакували енергетичну інфраструктуру на Київщині. Внаслідок удару БПЛА без електропостачання залишилися жителі Київської та Чернігівської областей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



