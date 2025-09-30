Доступність посилання

Новини | Суспільство

Чаус повідомив про знеструмлення на Чернігівщині через удар по об’єкту енергетики

В’ячеслав Чаус зазначив, що протягом попередньої доби російська армія атакувала область 20 разів

Російські безпілотники, попередньо, «Герані», атакували Ніжинський район вночі проти 30 вересня, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його словами, на місцях влучань виникли пожежі, займання ліквідували:

«Був приліт по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Більше 26 тисяч абонентів у Бобровиці і прилеглих населених пунктах – без електропостачання. Енергетики вже працюють – відновлювальні роботи тривають».

Чаус зазначив, що протягом попередньої доби російська армія атакувала область 20 разів. Вибухи лунали в 13 населених пунктах області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

