Голова Сумщини: військові РФ вдарили по житловому будинку, загинула сім’я з двома дітьми

Ілюстраційне фото. Наслідки російських обстрілів на Сумщині, вересень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російських обстрілів на Сумщині, вересень 2025 року

Російські військові вночі вдарили ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров 30 вересня.

«У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому», – написав він у своїх соцмережах.

Григоров додав, що рятувальники деблокували з-під завалів тіла батьків та їхніх синів шести і чотирьох років.

Читайте також: Через атаки РФ за добу загинули 2 жителів Харківщини, кількість поранених у Запоріжжі сягнула 49

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким родини. Загибель родини в Чернеччині – трагедія, яку ми ніколи не забудемо і не пробачимо», – прокоментував голова області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


