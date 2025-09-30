Голова Сумщини: військові РФ вдарили по житловому будинку, загинула сім’я з двома дітьми

Російські військові вночі вдарили ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров 30 вересня.

«У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому», – написав він у своїх соцмережах.

Григоров додав, що рятувальники деблокували з-під завалів тіла батьків та їхніх синів шести і чотирьох років.

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким родини. Загибель родини в Чернеччині – трагедія, яку ми ніколи не забудемо і не пробачимо», – прокоментував голова області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



