Через атаки РФ за добу загинули 2 жителів Харківщини, кількість поранених у Запоріжжі сягнула 49

Російська армія обстріляла п’ять населених пунктів Харківської області за попередню добу, повідомив голова області Олег Синєгубов вранці 29 вересня.

За його даними, двоє людей загинули, ще троє були поранені:

«У селищі Слатине Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік, постраждали 41-річна жінка і 14-річна дівчинка; у селищі Шевченкове постраждала 67-річна жінка; у с. Борщова Липецької громади загинув 79-річний чоловік».

Синєгубов уточнив, що російська армія застосовувала КАБ і безпілотники різних типів. Пошкодження зафіксували в Харківському й Куп’янському районах.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив кількість постраждалих у Запоріжжі через російські обстріли міста напередодні:

«49 людей поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Загалом упродовж доби окупанти завдали 696 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області».

Загалом обласна влада отримала 396 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

У Сумській області за добу постраждали семеро цивільних, зазначає ОВА. Зокрема, в Конотопській громаді через атаку безпілтника травмована 42-річна жінка, 33-річний чоловік, зазнав поранення 20-річний хлопець.

«У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном поранено 62-річну жінку, також постраждали дві жінки – 74 та 41 років. У Буринській громаді через удар БлЛА отримала поранення 65-річна жінка», – йдеться в повідомленні.

Загалом ОВА зафіксувала 92 обстріли з ранку 27 вересня до ранку 28 вересня, найбільше – в Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

За даними Донецької обласної влади, російські атаки пошкодили будинок у Покровську. Поранень зазнали п’ятеро людей у Олексієво-Дружківці, ще п’ятеро в Костянтинівці і один – у Водянському Добропільської громади.

Російські війська атакували низку населених пунктів Херсонщини, заявляв голова області Олександр Прокудін. П’ятеро людей зазнали поранень.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарчі споруди, приватні гаражі та автомобілі», – додав він.

Протягом ночі російські війська атакували безпілотниками Дніпропетровську область, повідомив голова регіону Сергій Лисак:

«Покровську, Слов’янську та Межівську громади Синельниківщини росіяни атакували БпЛА. В останній поранено 44-річного чоловіка. У населених пунктах сталося декілька займань. Вогнем охопило адмінбудівлю, готель, 3 приватні будинки. Знищено авто».

Атаки зазнали також Нікополь, Мирівська та Покровська громади Нікопольського району. Пошкоджені два будинки й господарська споруда, люди не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



