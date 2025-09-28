ДСНС: у Києві рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ

У Києві рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після російських ударів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, у столиці загинули чотири людини, серед них – дитина, ще 13 людей постраждали.

Такі ж дані раніше наводила місцева влада.

У ніч на 28 вересня війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знешкодили 611 з 643 повітряних цілей, основним напрямком удару РФ був Київ.

За даними МВС, атака РФ тривала понад 12 годин, є наслідки в 11 регіонах. Загалом по Україні постраждали 70 людей, зокрема, на Київщині – 31 людина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



