Росія атакувала столицю: загинула дитина. Руйнування у Києві та передмісті (фотосвідчення)

У Києві та області десятки постраждалих через нічну атаку РФ, є загиблі та значні руйнування.

Як пише мер міста Віталій Кличко, наслідки обстрілу є на майже 20-ти локаціях у шести районах міста. Зокрема, у Солом'янському районі частково зруйнована пʼятиповерхівка. Відомо про чотирьох загиблих у столиці, серед яких є дитина. 14 отримали поранення. Внаслідок обстрілу у столиці також пошкоджена будівля Інституту кардіології, там загинули медсестра та пацієнт медзакладу.

30 жителів області звернулися за допомогою, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Найбільше постраждалих у Петропавлівській Борщагівці. Там внаслідок російської атаки зруйнована ціла вулиця. Постраждалі є в у Бучанському, Фастівському районі і Білоцерківському районах.

Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну, повідомив президент України. РФ застосувала майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема «Кинджали». Основними напрямками атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина.

Наслідки російської атаки на Київ та передмістя – у фоторепортажі.

Вибухи у Києві під час російської атаки на місто
1 Вибухи у Києві під час російської атаки на місто
Проліт російського безпілотника над Києвом
2 Проліт російського безпілотника над Києвом
Пошкоджена багатоповерхівка у Солом'янському районі Києва, де внаслідок російської атаки загинула 12-річна дівчинка
3 Пошкоджена багатоповерхівка у Солом'янському районі Києва, де внаслідок російської атаки загинула 12-річна дівчинка
Зруйнована квартира у багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва
4 Зруйнована квартира у багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва
Будівля Інституту кардіології після російської атаки. Внаслідок обстрілу у медзакладі загинули медсестра та пацієнт
5 Будівля Інституту кардіології після російської атаки. Внаслідок обстрілу у медзакладі загинули медсестра та пацієнт
Поліцейські виносять тіло загиблого внаслідок російського удару по Інституту кардіології у Києві
6 Поліцейські виносять тіло загиблого внаслідок російського удару по Інституту кардіології у Києві
Зруйновані таунхауси у Петропавлівській Борщагівці у передмісті Києва
7 Зруйновані таунхауси у Петропавлівській Борщагівці у передмісті Києва
Люди розбирають завали на місці російської атаки у Петропавлівські Борщагівці
8 Люди розбирають завали на місці російської атаки у Петропавлівські Борщагівці
Як передає кореспондент Радіо Свобода, таунхауси здали нещодавно: подекуди люди ще не встигли навіть ремонт зробити. В сусідніх багатоповерхівках повибивало вікна. Тут обійшлося без жертв після атаки РФ
9 Як передає кореспондент Радіо Свобода, таунхауси здали нещодавно: подекуди люди ще не встигли навіть ремонт зробити. В сусідніх багатоповерхівках повибивало вікна. Тут обійшлося без жертв після атаки РФ
Рятувальник відпочиває під час ліквідації наслідків російської атаки на передмістя Києва
10 Рятувальник відпочиває під час ліквідації наслідків російської атаки на передмістя Києва
Чоловік стоїть серед уламків та руйнувань внаслідок російської атаки столицю
11 Чоловік стоїть серед уламків та руйнувань внаслідок російської атаки столицю
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
12 Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер

Форум

