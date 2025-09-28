У Києві та області десятки постраждалих через нічну атаку РФ, є загиблі та значні руйнування.



Як пише мер міста Віталій Кличко, наслідки обстрілу є на майже 20-ти локаціях у шести районах міста. Зокрема, у Солом'янському районі частково зруйнована пʼятиповерхівка. Відомо про чотирьох загиблих у столиці, серед яких є дитина. 14 отримали поранення. Внаслідок обстрілу у столиці також пошкоджена будівля Інституту кардіології, там загинули медсестра та пацієнт медзакладу.



30 жителів області звернулися за допомогою, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Найбільше постраждалих у Петропавлівській Борщагівці. Там внаслідок російської атаки зруйнована ціла вулиця. Постраждалі є в у Бучанському, Фастівському районі і Білоцерківському районах.



Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну, повідомив президент України. РФ застосувала майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема «Кинджали». Основними напрямками атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина.

Наслідки російської атаки на Київ та передмістя – у фоторепортажі.