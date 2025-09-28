МОЗ: унаслідок комбінованої атаки по Києву зазнала ушкоджень будівля Інституту кардіології

Унаслідок російської комбінованої атаки по Києву пошкоджена будівля Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска, повідомило Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

«Понад 40 поранених і четверо вбитих, серед яких – діти. Такими є жахливі наслідки чергової російської атаки на Україну. Терор, обстріли житлових будинків, цивільної інфраструктури, зокрема, і медичних закладів тривають», – повідомили у відомстві.

Як зазначили в МОЗ, серед російських цілей у ніч проти 28 вересня – Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска в Києві, тут двоє загиблих.

«Будівля зазнала ушкоджень на рівні 3-5 поверхів, та попри атаку заклад продовжує роботу. На місці працюють усі служби, триває слідство й оцінювання збитків», – наголосили в МОЗ.

В Україні внаслідок комбінованої атаки РФ у неділю, 28 вересня, постраждали 70 людей, зокрема двоє рятувальників, пошкоджено понад сотню цивільних об’єктів, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

З вечора 27 вересня Росія запустила по Україні 643 повітряних цілей, з яких протиповітряна оборона знешкодила 611, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією президента Володимира Зеленського внаслідок російської комбінованої атаки у Києві загинуло 4 людей.

На Київщині внаслідок обстрілів РФ постраждала є постраждалі, пошкоджений житловий комплекс, виникли пожежі на підприємстві, у багатоповерхівках та приватних будинках.

Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну у ніч проти 28 вересня, повідомив президент Володимир Зеленський. Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина.

Сили РФ у ніч на 28 вересня атакували не лише Київ, але й Київську область і Запоріжжя. Раніше було відомо про 4 загиблих і 10 постраждалих внаслідок удару РФ по столиці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.