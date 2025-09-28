МВС: внаслідок комбінованої атаки РФ постраждали 70 людей, пошкоджено понад сотню цивільних об’єктів

В Україні внаслідок комбінованої атаки РФ у неділю, 28 вересня, постраждали 70 людей, зокрема двоє рятувальників, пошкоджено понад сотню цивільних об’єктів, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, понад 12 годин Росія атакувала Україну – до ліквідації наслідків у 11 регіонах залучені понад 1500 рятувальників та поліцейських.

«У Києві працюємо на 8 локаціях. Загинуло четверо людей. Серед них – 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі»,– розповів Клименко.

За його даними, на деяких локаціях удар РФ пошкодив цілі мікрорайони.

«Під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій – травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу», – написав Клименко.

Водночас у Запоріжжі постраждали щонайменше 30 жителів багатоповерхівки, серед них – троє дітей.

За словами міністра, на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині Державна служба з надзвичайних ситуацій вже ліквідувала всі пожежі. Використовується роботизована техніка, щоб зменшити ризики травмування рятувальників.

«Ця російська атака – це протест проти людяності, публічна демонстрація ненависті до всього мирного», – акцентував Клименко.

З вечора 27 вересня Росія запустила по Україні 643 повітряних цілей, з яких протиповітряна оборона знешкодила 611, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією президента Володимира Зеленського внаслідок російської комбінованої атаки у Києві загинуло 4 людей.

На Київщині внаслідок обстрілів РФ постраждала є постраждалі, пошкоджений житловий комплекс, виникли пожежі на підприємстві, у багатоповерхівках та приватних будинках.

Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну у ніч проти 28 вересня, повідомив президент Володимир Зеленський. Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина.

Сили РФ у ніч на 28 вересня атакували не лише Київ, але й Київську область і Запоріжжя. Раніше було відомо про 4 загиблих і 10 постраждалих внаслідок удару РФ по столиці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.