Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Києва зросла до 14 – Кличко

У Києві внаслідок комбінованої атаки РФ постраждали 14 людей, один з них – у тяжкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«14 постраждалих, один із них у тяжкому стані. Четверо загиблих внаслідок масованої атаки ворога на Київ», – написав Кличко.

За даними мера, у пошкодженому житловому будинку в Соломʼянському районі, де частково обвалилися перекриття, розбирають завали.

З вечора 27 вересня Росія запустила по Україні 643 повітряних цілей, з яких протиповітряна оборона знешкодила 611, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією президента Володимира Зеленського внаслідок російської комбінованої атаки у Києві загинуло 4 людей, загалом по Україні – щонайменше 40 поранених.

На Київщині внаслідок обстрілів РФ постраждала є постраждалі, пошкоджений житловий комплекс, виникли пожежі на підприємстві, у багатоповерхівках та приватних будинках.

Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну у ніч проти 28 вересня, повідомив президент Володимир Зеленський. Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина.

Сили РФ у ніч на 28 вересня атакували не лише Київ, але й Київську область і Запоріжжя. Раніше було відомо про 4 загиблих і 10 постраждалих внаслідок удару РФ по столиці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.