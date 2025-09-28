Через російський удар по Білозерці постраждало троє людей – ОВА

У неділю вранці, 28 вересня, сили РФ обстріляли Білозерку, йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

«Близько 9-ї ранку російські окупаційні війська вкрили вогнем Білозерку. Внаслідок обстрілу постраждали 74-річний чоловік та 72-річна жінка», – зазначили в ОВА.

Згодом, місцева влада повідомила про ще одну постраждалу.

«Через російський обстріл Білозерки постраждала ще одна місцева жителька. По меддопомогу звернулась 32-річна жінка. У неї діагностували мінно-вибухову травму, струс головного мозку та контузію», – додали в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.