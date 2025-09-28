Сили РФ вночі обстріляли Запоріжжя: пошкоджені будинки, 34 постраждалих

У ніч проти 28 вересня сили РФ вдарили по Запоріжжю, поранено 31 людину, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«За цю ніч внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя. Загалом 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечені і нежитлові приміщення», – зазначив голова ОВА.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки РФ на Запоріжжя зросла до 34.

«До 34 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя. Шестеро поранених ушпиталені, у тому числі і троє дітей», –йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, 28 людей на амбулаторному лікуванні. Медики надали їм усю необхідну допомогу.

За даними Запорізької ОВА, внаслідок російських ударів ракетами та реактивними системами залпового вогню по Запоріжжю пошкоджені 41 багатоквартирний та 22 приватних будинки і нежитлові будівлі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.