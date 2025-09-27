Росія прагне зменшити допомогу Україні, атакуючи дронами ЄС – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що атакуючи безпілотниками країни Євросоюзу, Москва «перевіряє здатність Європи захистити себе і намагається вплинути на суспільства», щоб «зменшувати допомогу Україні, особливо перед зимою».

«До Польщі летіло 92 дрони. Ми все збили над територією України. Дев’ятнадцять долетіло до них. Але ми бачимо напрямок і, як то кажуть, хореографію цього польоту. Ще може бути Італія. Ви бачите Норвегію, Данію. Є сигнали від Швеції. І є румуни, поляки, є балтійські держави. Путін перевіряє, що є у європейців. Деякі з цих країн можуть непокоїтися через передачу систем ППО Україні. І може, вони побережуть їх для себе. Але воно так не працює. Не можна системами Patriot збивати дрони. Тому що просто у світі немає стільки ракет. Тому потрібні знання: знання наших мобільних вогневих груп, знання наших операторів дронів, знання нашого керівництва Повітряних сил, усієї нашої протиповітряної оборони керівників», – написав глава держави в мережі Х.

Цю тему президент України порушував і на пресконференції за підсумками своєї участі в сесії Генеральної асамблеї ООН.

Цього ж дня очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров заявив, що Росія не атакує дронами чи ракетами держави Євросоюзу чи НАТО, а дрони з Росії нібито не могли долетіти до території Польщі, пролетівши через Білорусь чи Україну.

Упродовж вересня одразу кілька європейських країн, які є членами НАТО, заявили про виявлення безпілотників у своєму повітряному просторі.

20 вересня, у Польщі у Вармії та Мазурах неподалік від одного із будинків поліція також знайшла «неідентифікований об’єкт», повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Ґалецька.

У ніч на 10 вересня 19 дронів влетіли в польський повітряний простір. Польща збила три з них. У повітрі перебували не лише польські літаки, а й літаки союзних держав, розміщених у Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький назвав вторгнення російських дронів у польський повітряний простір спробою Росії перевірити реакцію Варшави і НАТО.