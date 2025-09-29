Повітряні сили: армія РФ запустила 32 дрони по Україні протягом ночі

Російська армія атакувала Україну протягом ночі на 29 вересня, запустивши 32 безпілотники типу Shahed, «Гербера» і інших типів, повідомляє командування Повітряних сил вранці в понеділок.

За його повідомленням, пуски здійснювалися з напрямків Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська, близько 20 із застосовних БПЛА – «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 23 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни», – звітують військові.

Командування зафіксувало влучання дев’яти ударних БПЛА на восьми локаціях.

Повітряні сили зазначають, що нові групи ударних дронів фіксують на півночі та сході України.

У ніч на 28 вересня війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знешкодили 611 з 643 повітряних цілей, основним напрямком удару РФ був Київ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

