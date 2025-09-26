Війська РФ вночі запустили по Україні 154 дрони, зафіксовано влучання 26 – ЗСУ

Російські військові в ніч проти 26 вересня атакували Україну 154 безпілотниками, близько 80 із яких були «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

«Ворог продовжує атакувати безпілотниками. З північного напрямку зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.