ОВА: на Харківщині російський дрон вдарив по цивільній автівці – загинув чоловік, є постраждалі

На Харківщині російський дрон вдарив по цивільній автівці – загинув чоловік, жінка та дитина постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, це сталося у Дергачівській громаді, коли автівка рухалася трасою на Прудянку.

«Внаслідок ворожого удару загинув 44-річний чоловік. Також поранення отримала 41-річна жінка і постраждала 14-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Постраждалих було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги», – написав він у телеграмі.

Наприкінці червня Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила, що цивільні люди у прифронтових районах України потерпають внаслідок атак безпілотників малого радіусу дії, здійснених російськими військовими, а велика кількість таких атак погіршила й без того критичну гуманітарну ситуацію вздовж лінії фронту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



