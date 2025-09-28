Генштаб ЗСУ: Ямпіль та Куп’янськ перебувають під контролем Сил оборони України

Генеральний штабу ЗСУ заперечує повідомлення російських ЗМІ щодо нібито просування російських окупантів у населеному пункті Ямпіль на Донеччині.

Як пише пресслужба штабу, противник визначив однією зі своїх цілей покращення тактичного положення в районі Ямполя.

«Реагуючи на ситуацію, Сили оборони зосередили необхідні сили та засоби, щоб не допустити реалізації цих планів. На підтримку наступальних дій власних військ російські пропагандистські ресурси в рамках інформаційно-психологічного впливу поширюють неправдиві повідомлення про нібито просування окупантів у н.п. Ямпіль. Це чергова спроба посіяти паніку та дезінформувати населення», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що Ямпіль перебуває під контролем Сил оборони України, російські диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються інфільтруватися, знешкоджуються та жодних тактичних успіхів противник не досяг.

Читайте також: Знову «труба». Яка ситуація у Куп'янську і чи загрожує місту друга окупація

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив, що місто Куп’янськ на Харківщині перебуває під контролем Збройних сил України.

За його словами, на півночі міста тривають пошуково-ударні дії ЗCУ проти російських окупантів, проводяться активні контрдиверсійні заходи. Ковальов додав, що вʼїзд для цивільних у місто обмежене для ефективного проведення цих заходів Збройних сил України.

Раніше очільник Куп’янської МВА Андрій Беседін розповів, що ситуація в Куп’янську – критична. За його словами, в місто потрапити неможливо, там триває контрдиверсійна операція.

Днями були повідомлення, що сили РФ намагаються проникати диверсійно-розвідувальними групами з 2-5 осіб до міста, вони маскуються під цивільних і використовують місцевість, щоб уникнути ідентифікації.

У 2022 році Куп’янськ та інші населені пункти Харківської області перебували під російською окупацією понад пів року. У вересні 2022 року українські військові звільнили місто.