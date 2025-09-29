Поліція: сили РФ вдарили по блокпосту в Херсоні – загинув поліцейський, є поранений

Вранці російські війська вдарили некерованими ракетами по прибережних територіях Корабельного району Херсона, під російський обстріл потрапив блокпост – є загиблий та поранений, повідомляє у телеграмі Національна поліція.

За її даними, на місці загинув 40-річний працівник поліції, також постраждав 21-річний поліцейський, якого доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Як повідомляла місцева влада, через російську агресію поранені п’ятеро людей. Сьогодні, за даними ОВА, у Дніпровському районі міста внаслідок російського обстрілу смертельних поранень зазнав чоловік – його особу нині встановлюють.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



