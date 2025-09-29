Доступність посилання

ОВА: у лікарні помер чоловік, поранений через атаку на Дніпро 20 вересня

Йдеться про масовану атаку на Дніпропетровщину вночі проти 20 вересня. Одразу було відомо про одного загиблого
У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок однієї з попередніх атак на Дніпро, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак 29 вересня.

«У лікарні помер 55-річний постраждалий внаслідок атаки на Дніпро. За нього медики боролися до останнього. Співчуття рідним і близьким», – заявив він.

Відтак кількість загиблих внаслідок цього удару зросла до двох людей.

Йдеться про масовану атаку на Дніпропетровщину вночі проти 20 вересня. Одразу було відомо про одного загиблого, кількість поранених зрештою перевищила 30.

Читайте також: Через атаки РФ за добу загинули 2 жителів Харківщини, кількість поранених у Запоріжжі сягнула 49

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


