Кількість постраждалих внаслідок комбінованої атаки Росії по Дніпру зросла до 36 – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок нічної комбінованої атаки Росії по Дніпру зросла до 36 людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними місцевого чиновника, від обстрілів постраждали багатоквартирні та приватні будинки, декілька шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ, інфраструктура.

«На зараз постраждалих уже 36. У лікарні досі перебувають 8 з них. Інші потерпілі – під амбулаторним наглядом», – зазначив місцевий чиновник.

Лисак також уточнив, що після обстеження фахівці вирішили тимчасово відселити близько 100 мешканців підʼїзду найбільш пошкодженої багатоповерхівки. Усім запропонували тимчасове житло, але звернень не надходило. Люди проживатимуть у родичів.

Окрім того, за словами очільника регіону, в Нікопольському районі через удари FPV-дронів та артилерії пошкоджені інфраструктура, приватне підприємство, багатоквартирні будинки. Під обстрілом опинилися Нікополь, Марганецька і Покровська громади.

Раніше Лисак повідомив про одного загиблого через удар по області. Раніше було відомо про 30 постраждалих внаслідок атаки РФ по Дніпру.

За даними Повітряних сил, російська армія вночі випустила по території України загалом 619 ударних безпілотників і ракет повітряного та наземного базування. Сили протиповітряної оборони знешкодили 552 дрони типу Shahed і імітатори, дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 29 крилатих ракет Х-101.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



