Влада: у Чернігові внаслідок падіння дрона пошкоджено транспортну інфраструктуру

У суботу, 20 вересня, в Чернігові внаслідок падіння російського безпілотника зафіксовані пошкодження, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.

«Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено транспортну інфраструктуру. Постраждалих немає», – уточнив місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



