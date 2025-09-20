На фронті від початку доби відбулось майже 80 бойових зіткнень – Генштаб

На фронті від початку доби 20 вересня вже відбулось 79 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося чотири ворожі атаки. Авіація загарбників завдала чотири удари, скинувши при цьому п’ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 115 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких – із реактивних систем залпового вогню», – йдеться у зведенні.

Водночас, за даними Генштабу, на Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Красного Першого та у бік Бочкового. Два боєзіткнення тривають.

«На Куп’янському напрямку ворог безрезультатно один раз атакував позиції українських підрозділів у бік Мирного. Сили оборони мали успіх, просунувшись на окремих ділянках до 200 метрів та завдавши противнику втрат у живій силі. На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, у бік населеного пункту Новоселівка. Наразі тривають чотири бойові зіткнення», – повідомили у Генштабі.

За даними українського командування, на Торецькому напрямку ЗСУ просунулися на окремих ділянках до 300 метрів і завдали втрат особовому складу сил РФ, відбили вісім російських спроб вклинитися в оборону ЗСУ в районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

«На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 17 атак», – уточнили у Генштабі.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони продовжують наступальну операцію на Добропільському напрямку в Донецькій області. Він оцінив, що просування українських військ у глибину оборони армії РФ складає від 3 до 7 кілометрів. За словами Сирського, українська армія відновила контроль над семи населеними пунктами.

На початку тижня українські військові заявили про зачистку від противника населеного пункту Панківка та прилеглої території на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 8 вересня заявив, що у серпні російські війська захопили 13,5 квадратних кілометрів на Добропільському напрямку, де створили наступальне угруповання, але втратили 25,5 квадратних кілометрів.

У серпні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Добропільському напрямку були зачищені від противника населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.



