Українські військові заявили про звільнення від противника Панківки на Добропільському напрямку

Українські військові зачистили від противника населений пункт Панківка та прилеглі території на Добропільському напрямку, повідомляє у телеграмі пресслужба 1-го корпусу Нацгвардії «Азов».

Водночас, як повідомляється в заяві, противник продовжує нарощувати угруповання військ, з метою посилення наступального потенціалу командування ЗС РФ передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ «Азов» додаткові резерви у складі – чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.



Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування противника та не допустити прориву оборони, додають в «Азові».

У серпні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Добропільському напрямку були зачищені від противника населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нещодавно заявив, що у серпні російські війська захопили 13,5 квадратних кілометрів на Добропільському напрямку, де створили наступальне угруповання, але втратили 25,5 квадратних кілометрів.



