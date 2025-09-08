Сирський про підсумки серпня: ЗСУ завершують перехід на корпусну систему

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності армії в серпні – про це він повідомив 8 вересня.

За словами Сирського, ЗСУ зосереджували основні зусилля на стримуванні російських військ і завданні їм максимально можливих втрат. Зокрема, їм доводилося стабілізувати обстановку на найбільш загрозливих напрямках – Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському, водночас застосовуючи тактику активної оборони та відновлюючи втрачені території.

«Водночас серпень став місяцем організаційних змін у Збройних Силах. Завершуємо перехід на корпусну систему, армійські корпуси набувають їхніх повноважень, приймають комплекти військ та смуги відповідальності. Ця реформа починає приносити свої результати. Управління військами стає ефективнішим та результативнішим», – повідомив головнокомандувач.





Він констатував, що наразі армія РФ має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів. Водночас Сирський подякував українським офіцерам і солдатам: «їхні професійні вміння, стійкість, самовідданість та хоробрість ламають плани російських окупантів».

Головнокомандувач зазначив, що російське командування в серпні розраховувало досягнути стратегічної переваги та здійснити прорив у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, а також планувало масштабний наступ на Новопавлівському й Запорізькому напрямках:

«Проте наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину. Фактично, місяць, коли окупанти сподівалися на свої прориви та докладали для цього максимальних зусиль, став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час».

За його даними, російські війська захопили 13,5 квадратних кілометрів на Добропільському напрямку, де створили наступальне угруповання, але втратили 25,5 квадратних кілометрів. На Покровському напрямку він оцінив просування армії РФ у 5 квадратних кілометрів, натомість ЗСУ відновили контроль над 26 кв. км. Також, стверджує головнокомандувач, Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, на Північно-Слобожанському відтіснили російські війська на 4 квадратних кілометри.





«Противник застосовує тактику «повзучого» просування малими піхотними групами, намагається просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень. Водночас Сили оборони України мають власні успіхи. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів», – заявив він.

Сирський також звітував про ураження 60 цілей далекобійними ударами на території Росії. Це дозволило послабити її спроможності з виробництва пально-мастильних матеріалів, авіаційних засобів ураження, ракет та безпілотників, комплексів ППО, а також порушити функціонування транспортної системи.

«На нараді говорили також про проблемні питання і пропозиції щодо їх вирішення. Визначив конкретні завдання на наступний період. Попереду в нас ще багато роботи, але ми захищаємо свою землю, і курс ми тримаємо правильний: на виснаження противника, на його знищення, на необхідні Україні результати», – підсумував головнокомандувач.

Раніше 8 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення населеного пункта Зарічне в Донецькій області.

У червні Олександр Сирський повідомив, що командування Збройних сил торік почало перетворення армії, яке передбачає створення армійських корпусів.