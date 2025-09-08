На фронті за добу відбулося 156 боєзіткнень, ЗСУ звільнили Зарічне на Донеччині – Генштаб

Українські війська звільнили село Зарічне в Донецькій області – про це йдеться у відео, оприлюдненому Генеральним штаб Збройних сил України вранці 8 вересня.

За словами військових, населений пункт звільнили сили 425-го окремого штурмового полку «Скеля».

Наприкінці серпня проєкт DeepState повідомляв про просування російських військ у Зарічному.

Генштаб повідомляє про загалом 156 бойових зіткнень на лінії фронту протягом доби 7 вересня. Зокрема, на Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські війська відбили дев’ять російських атак. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 сутичок.

Російські загарбники атакували п’ять разів на Куп’янському напрямку в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного.

Читайте також: Дані Генштабу ЗСУ: армія Росії втратила понад 900 військових за добу

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Карпівки, Греківки, Середнього та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.

Бойові дії тривали на Сіверському, Краматорському, та Торецькому напрямках.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки», – йдеться в зведенні.

На Новопавлівському напрямку, додає Генштаб, Сили оборони відбили 22 російських штурми. Ще чотири російські атаки мали місце на Оріхівському напрямку.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».





