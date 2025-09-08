Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Дані Генштабу ЗСУ: армія Росії втратила понад 900 військових за добу

Ілюстраційне фото. Українські військові ведуть вогонь із гаубиці по російських позиціях, Донеччина, серпень 2025 року
Ілюстраційне фото. Українські військові ведуть вогонь із гаубиці по російських позиціях, Донеччина, серпень 2025 року

Російська армія втратила близько 910 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 вересня.

За оцінками українського командування, загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення сягнули 1 089 060 військових.

Також, додає Генштаб, російські війська втратили в техніці:

  • 11 168 танків (+5 за попередню добу)
  • 23 258 бойових броньованих машин (+4)
  • 32 545 артилерійських систем (+29)
  • 1 481 реактивну систему залпового вогню
  • 1 217 засобів протиповітряної оборони
  • 422 літаки
  • 341 гелікоптер
  • 57 278 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+461)
  • 3 691 крилату ракету (+5)
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 61 135 автомобілів і автоцистерн (+81)
  • 3 961 одиницю спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

За даними російських видань «Медуза» і «Медіазона», на серпень 2025 року втрати Росії на війні проти України становили близько 219 тисяч осіб убитими – такого висновку вони дійшли, вивчивши реєстр спадкових справ і поіменний список загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Читайте також: 1500 кримчан, які загинули на війні проти України. Як «елітні» підрозділи стали «м'ясними»

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG