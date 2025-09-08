Дані Генштабу ЗСУ: армія Росії втратила понад 900 військових за добу

Російська армія втратила близько 910 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 вересня.

За оцінками українського командування, загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення сягнули 1 089 060 військових.

Також, додає Генштаб, російські війська втратили в техніці:

11 168 танків (+5 за попередню добу)

23 258 бойових броньованих машин (+4)

32 545 артилерійських систем (+29)

1 481 реактивну систему залпового вогню

1 217 засобів протиповітряної оборони

422 літаки

341 гелікоптер

57 278 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+461)

3 691 крилату ракету (+5)

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

61 135 автомобілів і автоцистерн (+81)

3 961 одиницю спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

За даними російських видань «Медуза» і «Медіазона», на серпень 2025 року втрати Росії на війні проти України становили близько 219 тисяч осіб убитими – такого висновку вони дійшли, вивчивши реєстр спадкових справ і поіменний список загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Читайте також: 1500 кримчан, які загинули на війні проти України. Як «елітні» підрозділи стали «м'ясними»

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.



