Від початку доби на Покровському напрямку знешкоджено 90 російських військових – Генштаб

Від початку доби 7 вересня на фронті відбулось 118 боєзіткнень Сил оборони України з російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дев’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 36 керованих бомб, а також здійснив 211 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість – з реактивних систем залпового вогню», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Водночас, за даними командування, на Південно-Слобожанському напрямку сили РФ 12 разів штурмували позиції ЗСУ в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки. Два боєзіткнення тривають.

«На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки. На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового, бої не вщухають у чотирьох локаціях», – зазначили у ЗСУ.

Крім того, у Генштабі інформують, що Покровському напрямку від початку доби сили РФ 34 рази намагалися просунутися на позиції ЗСУ.

«Противник атакував позиції у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 90 окупантів, із них 54 – безповоротно. Також українські воїни знищили один танк, шість одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА; також пошкоджено дві гармати, три одиниці автомобільної техніки та дев’ять укриттів для особового складу противника», – зазначили у зведенні.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».