Прокуратура: армія РФ вдарила по Куп’янську з мінометів, постраждала дівчинка

Вдень 7 вересня сили РФ атакували Куп’янськ, йдеться у повідомленні Харківської облпрокуратури.

«За даними слідства, 7 вересня близько 14:30 збройні сили рф здійснили мінометний обстріл м. Куп’янськ. Пошкоджено житлові будинки», – зазначили у відомстві.

Відомо, що внаслідок обстрілу зазнала поранення 6-річна дівчинка.

«Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими», – підсумували у прокуратурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



