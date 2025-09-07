Сили РФ атакували Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, є постраждалі – Лисак

У неділю, 7 вересня, сили РФ обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини FPV-дронами та важкою артилерією, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Протягом дня ворог гатив по Нікопольщині. Застосовував fpv-дрони та важку артилерію. Дісталося райцентру, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадам», – зазначив він.

За даними Лисака, постраждала 43-річна жінка, пошкоджені інфраструктура та адмінбудівля, понівечені п'ятиповерхівка й приватний будинок. Ще в одному будинку сталося займання.

«По Межівській громаді Синельниківського району росіяни вдарили БпЛА, внаслідок чого зазнали поранень троє людей, потрощений приватний будинок», – підсумував голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.