Зеленський розповів про наслідки атак по трубопроводу «Дружба» і російських НПЗ

Атака українських дронів на НПЗ і трубопровід «Дружба» «вже відчутні» для Росії, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 20 вересня.

«Дрони у нас є, ми вміємо їх виробляти. Усе залежить від кількості дронів, які ми використовуємо за добу. Я думаю, за результатами останніх операцій зрозуміло, що ми стали використовувати більше дронів. Але ще недостатньо для тих показників, які я ставив нашим виробникам і Міністерству оборони», – сказав він.

Глава держави каже, що нині українське виробництво далекобійних дронів вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування.

«Як тільки кількість дронів буде співставною з «руськими» – вони це відчують за паливним дефіцитом, за кількістю. Ми це бачимо з вами все більше і більше. Долітає трішки більше. На сьогодні це питання лише фінансове», – пояснив президент.

Окремо він відзначив використання далекобійних дронів для ударів по військових об’єктах та складах, «які вже мають вплив».

За словами Зеленського, партнери підтримують логістичні операції України, адже вони «не спрямовані проти цивільного населення, а проти військової інфраструктури».

Раніше, 7 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські безпілотники атакували Ільський НПЗ, який, за даними відомства, забезпечує паливом Збройні сили РФ. Результати атаки, заявили в ЗСУ, уточнюються. Ільський НПЗ раніше вже не раз атакували дрони.

Українські безпілотники також завдали нового удару по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба», заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр). За його словами, під удар потрапила лінійно-виробнича диспетчерська станція (ЛВДС) «8-Н» у селі Найтоповичі Брянської області. Влада регіону повідомила про атаку безпілотників, але стверджує, що обійшлося без постраждалих і пошкоджень.

Міністерство оборони РФ повідомило, що всього в ніч проти 7 вересня російські ППО знищили 69 українських безпілотників у дев’яти російських регіонах, в окупованому Криму, а також над акваторією Азовського моря.



