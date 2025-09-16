Reuters: російська «Транснефть» попередила нафтові компанії про можливе скорочення поставок нафти

Російський монополіст нафтопровідного транспорту «Транснефть» попередив виробників, що їм, можливо, доведеться скоротити видобуток після атак безпілотників на важливі експортні порти та нафтопереробні заводи, повідомили агенції Reuters три джерела в галузі.

«Транснефть», яка обробляє понад 80% всієї нафти, видобутої в Росії, останніми днями обмежила можливості нафтових компаній зберігати нафту в своїй трубопровідній системі, повідомили Reuters два джерела в галузі, наближені до російських нафтових компаній.

Компанія також попередила виробників, що може бути змушена прийняти менше нафти, якщо її інфраструктура зазнає подальших пошкоджень, повідомили два джерела.

Атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток, заявили два джерела та третє джерело, ознайомлене з операціями з перекачування нафти.

«Транснефть» не відповіла на запити про коментарі.

Минулого тижня українські дрони вперше з початку війни в 2022 році завдали удару по найбільшому нафтовому порту Росії Приморську, що тимчасово змусило припинити там роботу.

Українські безпілотники вразили щонайменше 10 нафтопереробних заводів, що на певний момент скоротило нафтопереробні потужності Росії майже на п’яту частину, а також пошкодило провідні порти на Балтійському морі – Усть-Лугу і Приморськ, повідомили українські військові та російські джерела в галузі.

Російська влада не коментувала публічно масштаби збитків та їхній вплив на виробництво й експорт.

Доходи від нафти і газу становили від третини до половини загальних доходів федерального бюджету Росії за останнє десятиліття, що робить цей сектор найважливішим джерелом фінансування уряду.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».



