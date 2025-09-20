Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Суспільство

«На вулицю – раз на місяць». Як зробити міста доступними для тих, хто їх захищав?

У Запоріжжі для ветерана Юрія Улітенка в будинку, де він мешкає, встановили підйомник, щоб він міг виїздити на вулицю
У Запоріжжі для ветерана Юрія Улітенка в будинку, де він мешкає, встановили підйомник, щоб він міг виїздити на вулицю

Ви можете прослухати цей текст, ми озвучили його за допомогою штучного інтелекту:

Embed
«Раз на місяць виходив на вулицю»: чому українські міста потребують доступності для ветеранів з інвалідністю уже сьогодні
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:15:57 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАПОРІЖЖЯ – В умовах повномасштабної війни в Україні зростає кількість людей з інвалідністю. У червні 2025 року таких осіб налічували 3,4 мільйона. Чимала частка з них – це ветерани російсько-української війни, які повертаються до цивільного життя і відповідно потребують доступності у місцях, де живуть уже зараз.

Приліт міни розділив його життя на «до» і «після»...

Моя дружина – це мої руки і ноги
Юрій Улітенко

Юрій Улітенко воював на Запоріжжі у лавах 65-ї бригади. Восени 2022 року отримав поранення під Оріховим. Рік лікування і реабілітації – і повернення додому. У чотири стіни...

Попри те, що мешкає на першому поверсі, вийти з будинку для Юрія і його близьких – це виклик. Після поранення ветеран не може самостійно пересуватися.

«Моя дружина – це мої руки і ноги», – каже він.

Юрій Улітенко разом із дружиною на прогулянці. Запоріжжя
Юрій Улітенко разом із дружиною на прогулянці. Запоріжжя

На запитання: «А як на прогулянку виходите?» відповідає так:

Підтримка ветеранів, які повернулися, так само на часі, як і підтримка фронту
Поліна Бурсова

«Ніяк. Тільки якщо приїздив брат дружини. Він у Києві працює. Це раз на місяць. Раз на місяць я виходив на вулицю. Буквально години на дві. Не більше. А тепер буду частіше виходити...».

Юрій з дружиною Вікторією цього дня випробували встановлений у їхньому будинку підйомник.

Протестували його разом з представниками місцевого благодійного фонду «Рубікон волі», який під час спеціального збору акумулював кошти на встановлення таких підйомників для запорізьких ветеранів.

Відкриття підйомника для ветерана з інвалідністю, Запоріжжя, 4 вересня 2025 року
Відкриття підйомника для ветерана з інвалідністю, Запоріжжя, 4 вересня 2025 року
Під’їзди не підлаштовані під те, що була можливість людині заїхати на кріслі колісному
Поліна Бурсова

«Цей проєкт з’явився, коли ми зрозуміли, що підтримка ветеранів, які повернулися, так само на часі, як і підтримка фронту. Ветеранам, коли повертаються, потрібно знати, що їм є куди повернутися і що про них будуть піклуватися, що вони не повертаються кудись, де їм кажуть: «Наведіть лад» тощо, що про них є кому попіклуватись», – розповідає представниця фонду «Рубікон волі» Поліна Бурсова.

Наразі фонд має ще 7 звернень від ветеранів та їхніх родин щодо встановлення підйомників. Та загалом число тих, хто потребує такої допомоги – понад 20 осіб. Такі цифри «Рубікон волі» отримав від міської влади Запоріжжя.

Підйомник для Юрія встановили на вході до його будинку
Підйомник для Юрія встановили на вході до його будинку

У фонді кажуть: кожен випадок зі встановлення підйомника індивідуальний і потребує окремого проєкту, та у більшості – проблеми, з якими доводиться стикатися під час проєктування і монтажу, дуже схожі.

«Найскладніше – це те, що самі під’їзди не підлаштовані під те, що була можливість людині заїхати на кріслі колісному. Наприклад, де другий наш підйомник стоїть, треба було розширювати, переносити двері для того, щоб людина на кріслі колісному могла заїхати на першу частину, де пластикові двері, потім заїхати через металеві двері», – каже представниця фонду Поліна Бурсова.

Кожен випадок зі встановлення підйомника індивідуальний і потребує окремого проєкту, пояснюють у фонді
Кожен випадок зі встановлення підйомника індивідуальний і потребує окремого проєкту, пояснюють у фонді

Історична спадщина

Схожа ситуація і у будинку, де мешкає Юрій. Дев'ятиповерхова панелька. Сотні тисяч таких – по всіх великих містах України. За радянської доби їх масово зводили за типовими проєктами.

І в часи, коли їх будували, поняття інклюзивності та доступності було відсутнє як таке, каже історик і дослідник містобудування з Запоріжжя Павло Кравчук. За його даними, на території України після завершення Другої світової війни проживали приблизно пів мільйона людей, які отримали інвалідність внаслідок війни.

Будинок, де живе Юрій Улітенко – багатоповерхівка, аналогічна тим, які масово зводились за типовими проєктами у радянський час
Будинок, де живе Юрій Улітенко – багатоповерхівка, аналогічна тим, які масово зводились за типовими проєктами у радянський час
Архітектори всі розуміли, що таке війна
Павло Кравчук

«У Радянському Союзі досягненням максимальним було те, що людям з інвалідністю дозволили тримати гаражі на прибудинковій території. Це максимальне досягнення радянської інклюзії», – каже експерт.

При цьому частина архітекторів, які займались розбудовою повоєнних міст, зокрема Запоріжжя, і самі були ветеранами.

«Архітектор Садрі Шарафутдінов, автор 71-ї школи (розташована поряд з центральним, Соборним проспектом міста, школа відкрилась у 1954 році – ред.) був без ока. Спроєктував дві школи – на трансформаторному селищі і 71-шу. Особа з інвалідністю внаслідок війни. Архітектор Зайцев Леонід – теж учасник війни, займався забудовою старої частини міста. Працював разом із теж учасником війни Ді-Паоло Олександром. Архітектори всі розуміли, що таке війна, які жахи вона несе. Але питання інклюзивності не стояло. Вони проєктували так не тому, що не мислили широко – вони створювали умови міського середовища, відповідно до соціально-культурних стандартів, які існували тоді», – ділиться Кравчук.

Біля будинку, де мешкає Юрій Улітенко, спеціально проклали доріжку з пониженням
Біля будинку, де мешкає Юрій Улітенко, спеціально проклали доріжку з пониженням

За невидимістю людей з інвалідністю в той період стояли і політичні мотиви. Радянська влада намагалась цілеспрямовано прибрати їх з будь-якого публічного простору, в тому числі і міського, запевняє історик:

Дослідник містобудування Павло Кравчук
Дослідник містобудування Павло Кравчук

«Демобілізовані і люди з інвалідністю розглядались як неблагонадійний елемент. Спеціальні орієнтування надходили по лінії Міністерства державної безпеки для того, щоб вивчати невдоволення серед демобілізованих. По лінії цензури заборонялося не лише у офіційному просторі газет, книжок, телебачення розміщувати світлини, кадри людей з інвалідністю, а й подібні фото вилучались з особистої кореспонденції. На це були спеціальні вказівки органу цензури. Видимість цих таких людей існувала лише на базарах або місцях, де жебракували. Артелі для осіб з інвалідністю теж не були дуже видимими».

Це також був один з факторів, який впливав на те, чи враховувались потреби в доступності для людей з інвалідністю при житловому будівництві у ХХ столітті.

Відповідно зробити доступними масово зведені тоді багатоквартирні будинки, зазначає дослідник, досить складно. А в деяких випадках, коли це історичні чи архітектурні пам’ятки, каже Павло Кравчук, то й взагалі неможливо, адже вони мають охоронний статус і не підлягають перебудові.

«У старе будівництво, звісно, будуть додаватися пандуси, влаштовуватись елементи безбар’єрності, але ці споруди загалом інклюзивними не зробиш. Якщо ми з вже існуючими будівлями, їх об'ємно-планувальною структурою особливо нічого зробити не можемо, то з благоустроєм вже зараз можна працювати. Це і бордюри, і тактильна плитка, та інші елементи, що сприяють нормальній організації міського простору», – каже Павло Кравчук.

На відміну від старих будинків елементи міського благоустрою можливо зробити доступними для людей з інвалідністю вже зараз, каже Павло Кравчук
На відміну від старих будинків елементи міського благоустрою можливо зробити доступними для людей з інвалідністю вже зараз, каже Павло Кравчук

Пристосування міського простору

Прикладом подібного благоустрою може бути відкритий у травні 2025 року інклюзивний перехід центральною артерією столиці України – Хрещатиком. Він дублює підземний.

До відкриття наземного інклюзивного переходу людині з інвалідністю, яка не може скористатись підземним, потрібно було близько 20 хвилин, аби перетнути Хрещатик, зазначає відомий активіст, ветеран російсько-української війни Олег Симороз, що через отримані поранення пересувається на протезах.

Після обговорення з архітекторами, урбаністами та комунальниками міста обрали маршрут
Микита Плясов

«Останній раз рік тому ми йшли біля Майдану і захотіли потрапити на іншу сторону вулиці Хрещатик. Це рішення було реалізоване за 25 хвилин і крюком через перехід біля ЦУМу. У людини зі здоровими ногами це забирає 2 хвилини... Нарешті можна буде перейти дорогу біля метро «Хрещатик», ще сподіваюсь, що домучать метро «Університет». Але проблема залишається глобальною – це те, що до цього метро на кріслі колісному досі не доїдеш громадським транспортом… Ну і, власне, не вийдеш навіть із дому, якщо мешкаєш в радянському житловому фонді…», – так у соцмережах відгукнувся активіст на відкриття регульованого безбар’єрного переходу.

Наразі у великих українських містах намагаються створити і комплексні рішення, які б зробили їх ключові вулиці доступнішими для ветеранів, та і загалом всіх людей, з інвалідністю.

Так, наприклад, у серпні 2025 року запрацював інклюзивний маршрут центром Рівного. Його збудували коштами благодійників.

Одна з ділянок інклюзивного маршруту у центрі Рівного
Одна з ділянок інклюзивного маршруту у центрі Рівного

«Після обговорення з архітекторами, урбаністами та комунальниками міста обрали саме цей маршрут. Він охоплює основні точки тяжіння центру Рівного. ЦНАП – для доступності отримання державних послуг. ОВА – для прийомів та зустрічей. Найбільший торговельний центр «Злата Плаза» – місце шопінгу та розваг. Бізнес-коворкінг – для можливостей розвитку. Також маршрут зробив доступним маршрути до двох театрів, храму та інших установ», – пояснює засновник благодійного фонду «Корабель допомоги» Микита Плясов, який став ініціатором створення інклюзивного маршруту і залучив для його розбудови донорів.

Ключові точки Рівного, які має охопити інклюзивний маршрут після розширення. Схема надана Микитою Плясовим
Ключові точки Рівного, які має охопити інклюзивний маршрут після розширення. Схема надана Микитою Плясовим

Наразі інклюзивний маршрут Рівним становить 1,5 кілометра. Його планують розбудувати до 8 кілометрів центром міста.

Забобони самі собою є великою перешкодою
Маріанна Смбатян

Під час реконструкції вулиць, якими пролягає маршрут, як розповіли у фонді «Корабель допомоги», були зроблені плавні пониження, тактильна навігація шляхом розподілу мощення вулиць на різні функціональні зони, зроблені безпечні припідняті пішохідні переходи, що знижує швидкість руху транспорту на відповідних ділянках, створені окремі зони для паркування людей з інвалідністю тощо.

«Ми розширили пішохідні зони, понизили бордюри, облаштували підвищені переходи та замінили покриття на сучасне. Проклали 3000 м² нової бруківки, вивезли 1000 тонн сміття й старого асфальту, підняли 33 люки, замінили 400 бордюрів. Підготували 14 клумб, 22 лунки для дерев і виклали тактильною плиткою 17 пішохідних переходів», – більш детально пояснює Микита Плясов.

Тестування інклюзивного маршруту у Рівному під час його відкриття, 18 серпня 2025 року
Тестування інклюзивного маршруту у Рівному під час його відкриття, 18 серпня 2025 року

Роботи зі створення інклюзивних маршрутів цього року почались ще в низці великих міст України. Так, у Дніпрі такий маршрут планується центром міста від площі Соборної через проспект Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу.

Розробка інклюзивного маршруту триває і в Одесі. Як зазначає радник міського голови міста Олексій Морозов, в цьому місті маршрут охопить не лише центр Одеси, а й узбережжя і туристичні точки міста.


Втім, доступність вулиць і безпосередніх місць проживання ветеранів, людей з інвалідністю – це лише одна з багатьох компонентів зі створення інклюзивного середовища в українських містах.

Перший крок до змін

Та аби відбулися відповідні зміни, з’явилось інклюзивне середовище в українських містах, потрібні зміни у суспільній свідомості українців, по-перше, усвідомлення наявних проблем з доступністю, каже засновниця інклюзивного театру, запорізька мисткиня і активістка Маріанна Смбатян. Вона зазначає, що доступність – це не лише про людей з інвалідністю, а й про мам з малими дітьми у візочках, людей похилого віку.

Люди не знають, що таке – людина у візку
Маріанна Смбатян

Мисткиня під час повномасштабної війни провела соціальний експеримент у Запоріжжі. Вийшла з учасниками своєї інклюзивної трупи на вулиці міста, запропонувала перехожими сісти у візок і разом з нею проїхатися центром міста. Результати експерименту знімали на камеру та оприлюднили у соцмережах у серії відео під назвою «ДоступНІсть».

«Перша спроба показала, наскільки все складно. Ми підходили, пояснювали, що це соціальний проєкт, експеримент, і питали, чи погодяться вони у парку, де все майже доступно, проїхатися буквально 5-10 хвилин хоча б. Люди відмовлялись. На запитання: «Чому?» відповідали: «А раптом ми сядемо у візок – і з нами щось трапиться». Забобони. Ось ці забобони самі собою є великою перешкодою. Ми опитали 17 людей, і з них тільки один хлопець ледь погодився спробувати. Я теж побачила в його очах страх. Наскільки люди не знають, що таке – людина у візку», – ділиться Маріанна Смбатян про те, якими були перші результати експерименту.

Під час соціального експерименту Маріанна Смбатян запропонувала містянам разом з нею протестувати центр Запоріжжя на доступність
Під час соціального експерименту Маріанна Смбатян запропонувала містянам разом з нею протестувати центр Запоріжжя на доступність
Ми живемо в такий час, коли чимало тепер має інвалідність через війну. Насамперед військові, але не тільки вони
Маріанна Смбатян

Каже: первинно планувала запросити проїхатися містом на візку звичайних жителів, а згодом й місцевих активістів та представників міської влади.

«Якщо говорити про людей, які сідали, то зазвичай були ті, хто з самого початку був готовий до цього. Їм було цікаво. Люди навколо реагували по-різному. Ми їздили з одним хлопцем. І був момент, я ледве не розплакалась від чуйності. Йшли ремонтні роботи. Ми проїжджаємо: я і позаду він. Йдуть стоки, а їх проїжджати доволі складно. І я відчуваю, що хтось підхопив мій візок ззаду і допоміг проїхати. Хтось просто з ремонтників побачив, що ми їдемо, і мені, і цьому хлопцеві допоміг. Було дуже приємно», – розповідає Маріанна Смбатян.

Наголошує: потрібно озвучувати і порушувати наявні проблеми з доступністю вже зараз, аби потім не було запізно. Мисткиня каже, що стимулюють її це робити в умовах війни оповіді рідних про те, як після Другої світової люди з інвалідністю, отриманою через війну, опинились невидимими назагал, наодинці зі своїми проблемами.

Під час соціального експерименту, який провела запорізька місткиня Маріанна Смбатян, Запоріжжя, 2024 рік
Під час соціального експерименту, який провела запорізька місткиня Маріанна Смбатян, Запоріжжя, 2024 рік

«Я розумію, багато людей з інвалідністю виїхало з країни. Але, на жаль, ми живемо в такий час, коли чимало тепер має інвалідність через війну. Насамперед військові, але не тільки вони. І дуже не хочеться, щоб було, як мама каже, що їй бабуся розповідала, як було після Другої світової, коли військові просто з обрізаними ногами на цих теліжках їздили і нічого не могли робити – вони просто не виїжджали з дому. Я не хочу, щоб подібне було в наш час, тому ці питання треба порушувати, висвітлювати. Люди не будуть нічого робити, поки будуть вважати, що все ок», – наголошує Маріанна Смбатян.

Станом на вересень 2025 року, за даними заступника міністра у справах ветеранів Руслана Приходька, в Україні налічується понад 130 тисяч ветеранів з інвалідністю внаслідок війни.

  • Зображення 16x9

    Євгенія Назарова

    Співпрацює з Радіо Свобода з 2015 року. Народилася в 1985 році у Запоріжжі. У 2007 році закінчила історичний факультет, а у 2011 році – аспірантуру Запорізького національного університету. Має ступень кандидата історичних наук. Із 2013 року працює у сфері журналістики.

Форум

Проєкт Крим.Реалії

Recommended

XS
SM
MD
LG