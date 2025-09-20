Нічна атака Росії: сили ППО збили 552 дрони й 31 ракету, є влучання – командування

Протягом ночі на 20 вересня російська армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням загалом 619 ударних безпілотників і ракет повітряного та наземного базування, повідомляє командування Повітряних сил вранці в суботу.

За даними військових, Росія запустила:

579 ударних дронів типу Shahed і імітаторів різних типів із напрямків Курська, Брянська, Міллєрова, Орла, Шаталова й Приморсько-Ахтарська

8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська та окупованого Криму

32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської області

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Командування зазначає, що російські війська застосували «вже традиційну тактику – одночасний удар по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів».

«Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою», – йдеться в зведенні.

За висновками Повітряних сил, протиповітряна оборона збила або подавила 552 дрони типу Shahed і імітатори, дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 29 крилатих ракет Х-101.

«Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях», – додають військові.

Раніше голова Дніпропетровщини повідомив про одного загиблого й 13 поранених внаслідок російского удару по області, зокрема – Дніпру й Дніпровському району.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



