Масована атака РФ на Дніпропетровщину: загинула одна людина, 13 постраждали – Лисак

Російська армія завдала масованого удару ракетами й дронами по Дніпропетровській області протягом ночі на 20 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак .

«Внаслідок ворожого терору, за попередніми даними, загинула одна людина. Співчуття рідним. Ще тринадцять постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік «важкий», – заявив він.

Лисак уточнив, що удар спричинив кілька пожеж у Дніпрі та районі. Пошкоджені багатоповерхівка, господарські споруди, гаражі, є руйнування на території підприємств. Пожежу на підприємстві зафіксували також у Павлограді.

Російська армія також атакувала Нікопольський райн FPV-дронами й артилерією, додав голова області. Там загорівся приватний будинок.

Очільник Дніпропетровщини згодом додав, що сили протиповітряної оборони знищили 39 безпілотників над областю.

Внаслідок масованого удару РФ протягом ночі фіксували також пошкодження в Київській та Миколаївскій областях, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, постраждалих у цих регіонах немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



